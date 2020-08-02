На Ивано-Франковщине готовят виртуальные экскурсии по трем национальным паркам
Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Коллекцию цифровых панорам национальных природных парков Украины создадут в рамках совместного проекта Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Google Украина.
Сейчас пользователи Интернета могут виртуально "прогулятся" в шести НПП: "Голосеевском", "Нижнеднестровском", "Нижнеднепровском", "Мезинском", "Гетманском", "Нижнесульском".
До конца года планируют оцифровать другие национальные парки Украины, три из которых расположены в Ивано-Франковской области - "Верховинский", "Гуцульщина" и "Карпатский".
"Теперь каждый может осуществить виртуальные путешествия по уникальным природным уголкам Украины и в деталях рассмотреть неповторимую природу нашей страны", - говорят в министерстве.
Авторы проекта надеются, что их инициатива даст новые возможности туристической и природоохранной сферам Украины.
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