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Espreso.tvОбществоНа Ивано-Франковщине готовят виртуальные экскурсии по трем национальным паркам

На Ивано-Франковщине готовят виртуальные экскурсии по трем национальным паркам

Три национальных парка Прикарпатья попали в перечень природоохранных территорий, по которым можно будет "прогуляться" виртуально

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Коллекцию цифровых панорам национальных природных парков Украины создадут в рамках совместного проекта Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Google Украина.

Сейчас пользователи Интернета могут виртуально "прогулятся" в шести НПП: "Голосеевском", "Нижнеднестровском", "Нижнеднепровском", "Мезинском", "Гетманском", "Нижнесульском".

До конца года планируют оцифровать другие национальные парки Украины, три из которых расположены в Ивано-Франковской области - "Верховинский", "Гуцульщина" и "Карпатский".

"Теперь каждый может осуществить виртуальные путешествия по уникальным природным уголкам Украины и в деталях рассмотреть неповторимую природу нашей страны", - говорят в министерстве.

Авторы проекта надеются, что их инициатива даст новые возможности туристической и природоохранной сферам Украины.

 

 

 

 

 

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