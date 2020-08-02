На Ривненщине во время карантина женятся чаще, чем разводятся
2 августа, 2020, 21:29
Ограничения в проведении церемонии бракосочетания не стали препятствием для влюбленных
Об этом сообщает Ривне Медиа .
В период временных карантинных ограничений работниками органов государственной регистрации актов гражданского состояния в Ривненской области зарегистрированы 1 529 актовых записей о браке и только 117 о расторжении брака.
Также во время карантина жители Ривненщины активно пользовались пилотным сервисом Минюста "Брак за сутки". Поэтому 194 пары влюбленных поженились в сокращенные сроки. Услуга доступна в трех городах области: Ривне, Дубно, Сарны.
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