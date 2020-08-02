На Ривненщине во время карантина женятся чаще, чем разводятся

2 августа, 2020, 21:29

Ограничения в проведении церемонии бракосочетания не стали препятствием для влюбленных

Об этом сообщает Ривне Медиа .

В период временных карантинных ограничений работниками органов государственной регистрации актов гражданского состояния в Ривненской области зарегистрированы 1 529 актовых записей о браке и только 117 о расторжении брака.

Также во время карантина жители Ривненщины активно пользовались пилотным сервисом Минюста "Брак за сутки". Поэтому 194 пары влюбленных поженились в сокращенные сроки. Услуга доступна в трех городах области: Ривне, Дубно, Сарны.