На Прикарпатье умер глава Надвирнянского провода Братства воинов ОУН-УПА
Об новость сообщила пресс-служба Надвирнянского городского совета.
"1 августа остановилось сердце Михаила Юркевича - патриота, несокрушимого борца за свободу Украины, воина УПА и главы районного провода Братства воинов ОУН-УПА.
Михаил Юркевич, как участник национально-освободительного движения, в бурные годы войны отстаивал независимость Украины и всегда оставался преданным национальной идеи. Его не сломили долгие годы изнурительной борьбы за свободу и свободу Украины. Он всегда останется примером для подражания грядущими поколениями ", - говорится в некрологе на сайте горсовета.
В прошлом году Михаил Юркевич праздновал юбилей - 90 лет.
Как сообщил в комментарии "Еспресо.Захид" историк Владимир Мороз, Юркевич Михаил Михайлович родился в 1929 году. Связной, псевдо "Отважный", сотня "Чайки" (шалаш "Искры"). Сотня действовала на территории Станиславивского тактического отрезка УПА "Черный лес", в окрестностях Надворной, Богородчан и Яремче.
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