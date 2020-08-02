На Прикарпатье умер глава Надвирнянского провода Братства воинов ОУН-УПА

2 августа, 2020, 13:20

Михаил Юркевич был связным сотни, действовавшей на Надвирнянщине и соседних территориях. В этом году ему должно было исполниться 91 год

Об новость сообщила пресс-служба Надвирнянского городского совета.

"1 августа остановилось сердце Михаила Юркевича - патриота, несокрушимого борца за свободу Украины, воина УПА и главы районного провода Братства воинов ОУН-УПА.

Михаил Юркевич, как участник национально-освободительного движения, в бурные годы войны отстаивал независимость Украины и всегда оставался преданным национальной идеи. Его не сломили долгие годы изнурительной борьбы за свободу и свободу Украины. Он всегда останется примером для подражания грядущими поколениями ", - говорится в некрологе на сайте горсовета.

В прошлом году Михаил Юркевич праздновал юбилей - 90 лет.

Как сообщил в комментарии "Еспресо.Захид" историк Владимир Мороз, Юркевич Михаил Михайлович родился в 1929 году. Связной, псевдо "Отважный", сотня "Чайки" (шалаш "Искры"). Сотня действовала на территории Станиславивского тактического отрезка УПА "Черный лес", в окрестностях Надворной, Богородчан и Яремче.