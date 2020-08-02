На Прикарпатье создают уникальные 3D-покрывала

2 августа, 2020, 13:56

Покрывала, ковры, пледы и даже одежду изготавливают в косовской мастерской "Гушка"

Свои изделия осовременивают петлями и гунями. Здесь ткут традицию на старинных станках, - пишет ШоТам .

В мастерской "Гушка" делают 3D-покрывала как и 100 лет назад. Госпожа Любовь - ткачиха уже в третьем поколении.

"Училась на бухгалтера, но это работа, а ткачество - это мое призвание", - говорит Любовь Ребенчук.

Ранее покрывала из овечьей шерсти продавали на рынке за бесценок.

"Вот говоришь "грузинское вино" - и все знают, что это хорошо. Хотим, чтобы так было и с покрывалами", - говорит основательница "Гушки" Дарья Фурманюк.

На изготовление одного уходит неделя и шерсть с 3 овец. Из нее делают нить, ткут покрывало и вываливают его в горном потоке. А еще здесь запатентовали ключковую технику.

"Эти "3D"-покрывала - уникальные произведения, которых нет больше нигде в мире", - убеждает Дарья Фурманюк.