На митинге против коронавирусных ограничений в Берлине пострадали 18 полицейских

2 августа, 2020, 09:58

18 сотрудников полиции были ранены во время прекращения массовой акции протеста против введенных в Германии мер по борьбе с распространением коронавируса, которая состоялась в Берлине в субботу, 1 августа 2020 года

Соответствующее сообщение было опубликовано в ночь на воскресенье, 2 августа, на официальном Twitter берлинской полиции, передает Еспресо.TV

При этом трех правоохранителей из-за полученных ими повреждений пришлось отправить в больницу.

Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden # b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung. #PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.

Kommen Sie gut nach Hause! - Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

По данным DW , в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Сначала, по данным полиции, до 17 тыс. человек прошли шествием по улицам Берлина. Уже тогда, сообщают правоохранители, ее участники не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски. Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном местными властями митинге, к которому присоединились еще больше людей. По оценкам полиции, общее количество участников составило около 20 тыс. человек.

Главным требованием обеих акций была отмена всех введенных немецким правительством противоэпидемических мероприятий. Они призвали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".

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