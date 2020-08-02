На митинге против коронавирусных ограничений в Берлине пострадали 18 полицейских
Соответствующее сообщение было опубликовано в ночь на воскресенье, 2 августа, на официальном Twitter берлинской полиции, передает Еспресо.TV
При этом трех правоохранителей из-за полученных ими повреждений пришлось отправить в больницу.
Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden # b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung. #PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.- Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020
Kommen Sie gut nach Hause!
По данным DW , в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Сначала, по данным полиции, до 17 тыс. человек прошли шествием по улицам Берлина. Уже тогда, сообщают правоохранители, ее участники не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски. Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном местными властями митинге, к которому присоединились еще больше людей. По оценкам полиции, общее количество участников составило около 20 тыс. человек.
Главным требованием обеих акций была отмена всех введенных немецким правительством противоэпидемических мероприятий. Они призвали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".
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