На Киевщине, Виннитчине и Запорожье российские спецслужбы создают военизированные формирования "под крышей" церкви Московского патриархата, - глава разведки Кондратюк

2 августа, 2020, 13:26

Одна из форм кремлевского давления на Украину - продвижение идеи "русской православной церкви"

Об этом пишет глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в статье для Зеркала недели, передает Еспресо.TV.

Он уверен, что российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют русское православие как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами) и как "мягкую" силу (влияние на мнение прихожан).

"На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", - отмечает глава СВР.

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Кроме того, в религиозных общинах активизировалась деятельность пророссийских "казацких» организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.

"Еще один спецпроект Кремля - ​​попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в пределах религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями", - отмечает Кондратюк.

По его данным, такие случаи фиксировались, в частности, в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

Напомним, пророссийские казаки собираются "помогать" полиции и пограничникам в Мелитополе и Бердянске, в частности, "проводить задержания и составлять админпротоколы" .

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