Кличко показал, как вандал на Трухановом острове разгромил оборудование на 300 тыс. грн

2 августа, 2020, 15:26

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео с вандалом, который на въезде на Труханов остров уничтожил оборудование на 300 тыс грн

Об этом Кличко сообщил в facebook.

По словам мэра Киева 1 августа около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина разбил оборудование автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию ​​шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер болард и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества почти 300 тыс. грн.

"Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда", - пообещал Кличко.

Он пояснил, что сегодня на авто на Труханов остров могут заезжать только работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются, и коммунальные службы.

25 июля мэр Киева Виталий Кличко заскочил в центре города двух парней, которые рисовали граффити. Видео опубликовал в сети.

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