Херсон возобновил авиасообщение с Турцией
2 августа, 2020, 11:49
Сегодня, 2 августа 2020 года, восстановлены регулярные авиарейсы Херсон-Стамбул и Стамбул-Херсон
Соответствующие изменения уже отражены в расписании рейсов на официальном сайте международного аэропорта "Херсон", передает Еспресо.TV.
Ежедневно будут проходить по два вылета / прилета в / из турецкого города Стамбул.
Перед этим в Херсоне уже было восстановлено прерванное во время карантина внутреннее авиасообщение с Киевом и Львовом и внешнее - с болгарским курортом Бургас. Рассматривается возможность авиарейсов в Минск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-