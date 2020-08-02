Херсон возобновил авиасообщение с Турцией

2 августа, 2020, 11:49

Сегодня, 2 августа 2020 года, восстановлены регулярные авиарейсы Херсон-Стамбул и Стамбул-Херсон

Соответствующие изменения уже отражены в расписании рейсов на официальном сайте международного аэропорта "Херсон", передает Еспресо.TV.

Ежедневно будут проходить по два вылета / прилета в / из турецкого города Стамбул.

Перед этим в Херсоне уже было восстановлено прерванное во время карантина внутреннее авиасообщение с Киевом и Львовом и внешнее - с болгарским курортом Бургас. Рассматривается возможность авиарейсов в Минск.

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