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Espreso.tvСпортФормула-1: Хэмилтон на пробитом колесе выиграл Гран-при Великобритании

Формула-1: Хэмилтон на пробитом колесе выиграл Гран-при Великобритании


фото: Reuters
Победителем этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Великобритании стал Льюис Хэмилтон, финишировавший с пробитой покрышкой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

2 августа на автодроме в Сильверстоуне прошла гонка четвертого этапа чемпионата мира Формулы-1. Ее победителем стал пилот Meercedes Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако.

Финн Валттери Боттас с Mercedes за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у Льюиса Хэмилтона, однако он смог с проколом доехать до финиша первым.

После четырех этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон - 88 очков. Боттас на втором месте - 58 очков.

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