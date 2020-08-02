Формула-1: Хэмилтон на пробитом колесе выиграл Гран-при Великобритании

2 августа, 2020, 18:51

Победителем этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Великобритании стал Льюис Хэмилтон, финишировавший с пробитой покрышкой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

2 августа на автодроме в Сильверстоуне прошла гонка четвертого этапа чемпионата мира Формулы-1. Ее победителем стал пилот Meercedes Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако.

Финн Валттери Боттас с Mercedes за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у Льюиса Хэмилтона, однако он смог с проколом доехать до финиша первым.

После четырех этапов в общем зачете лидирует Хэмилтон - 88 очков. Боттас на втором месте - 58 очков.

Напомним, 19 июля британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира Формулы-1 в Венгрии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb