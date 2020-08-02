ЦИК Беларуси запретила устанавливать на избирательных участках видеокамеры
2 августа, 2020, 20:17
Центральная избирательная комиссия Беларуси не позволила устанавливать на избирательных участках видеокамеры
Об этом сообщает Tut.by .
ЦИК Беларуси отвергла предложение представителя штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской об установлении за счет граждан на избирательных участках видеокамер, чтобы вести круглосуточную трансляцию.
В документе отмечается, что все члены избирательной комиссии выразили мнение, что проект не соответствует требованиям избирательного законодательства и порядок его практической реализации неясен.
В ЦИК утверждают, что Избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов.
- 2 августа стало известно, что белорусский предприниматель в области IT и дипломат, бывший посол Республики Беларусь в США Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, выехал из Москвы и сейчас находится в Киеве.
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