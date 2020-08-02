 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЦИК Беларуси запретила устанавливать на избирательных участках видеокамеры

ЦИК Беларуси запретила устанавливать на избирательных участках видеокамеры


фото: Reuters
Центральная избирательная комиссия Беларуси не позволила устанавливать на избирательных участках видеокамеры

Об этом сообщает Tut.by .

ЦИК Беларуси отвергла предложение представителя штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской об установлении за счет граждан на избирательных участках видеокамер, чтобы вести круглосуточную трансляцию.

В документе отмечается, что все члены избирательной комиссии выразили мнение, что проект не соответствует требованиям избирательного законодательства и порядок его практической реализации неясен.

В ЦИК утверждают, что Избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов.

  • 2 августа стало известно, что белорусский предприниматель в области IT и дипломат, бывший посол Республики Беларусь в США Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, выехал из Москвы и сейчас находится в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

2 августа, 2020 воскресенье

1 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать