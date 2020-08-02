Crew Dragon возвращается на Землю

2 августа, 2020, 11:29

Корабль Crew Dragon с экипажем в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю

6-часовую трансляцию события вели на YouTube-канале NASA, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Сейчас ее уже посмотрело более 3,5 млн пользователей.

В составе экипажа корабля Crew Dragon находятся астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен.

Расстыковка была совершена в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 02:45 по Киеву).

Планируется, что путь Crew Dragon к Земле займет 19 часов. Корабль имеет приводниться в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида в воскресенье в 21:42 по киевскому времени.

Как уточнили в NASA, несмотря на приближение урагана Исайя в США, погода для приводнения благоприятная.

"Если Crew Dragon пройдет эти последние испытания, SpaceX сможет обеспечить регулярные оперативные полеты на МКС, начиная с конца этого года. И это может положить конец зависимости NASA от российских космических кораблей впервые со времен полетов шаттлов", - отмечается в сообщении.

На этом видео показано непосредственно момент отстыковки.

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