Crew Dragon возвращается на Землю
6-часовую трансляцию события вели на YouTube-канале NASA, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .
Сейчас ее уже посмотрело более 3,5 млн пользователей.
В составе экипажа корабля Crew Dragon находятся астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен.
Расстыковка была совершена в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 02:45 по Киеву).
Планируется, что путь Crew Dragon к Земле займет 19 часов. Корабль имеет приводниться в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида в воскресенье в 21:42 по киевскому времени.
Как уточнили в NASA, несмотря на приближение урагана Исайя в США, погода для приводнения благоприятная.
"Если Crew Dragon пройдет эти последние испытания, SpaceX сможет обеспечить регулярные оперативные полеты на МКС, начиная с конца этого года. И это может положить конец зависимости NASA от российских космических кораблей впервые со времен полетов шаттлов", - отмечается в сообщении.
На этом видео показано непосредственно момент отстыковки.
"Dragon departing." The @SpaceX Dragon Endeavour undocked and separated from @Space_Station . @AstroBehnken & @Astro_Doug are on their way home to planet Earth. pic.twitter.com/VHYSblw3kU- NASA (@NASA) August 1, 2020
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