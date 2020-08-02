Crew Dragon с экипажем вернулся на Землю
2 августа, 2020, 22:01
Космический корабль Crew Dragon с американскими астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту вернулся на Землю
Об этом сообщает NASA.
Crew Dragon успешно совершил посадку в Атлантическом океане 2 августа в 21:48 по киевскому времени.
Спасательное судно SpaceX должно забрать космический корабль из воды. Капсулу поднимают на корабль, Херли и Бенкен будет встречать медицинская команда.
Для NASA это первое за последние 45 лет приводнение в океане.
- Напомним, 2 августа Crew Dragon с экипажем в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю
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