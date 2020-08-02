Бывшего британского министра задержали по обвинению в изнасиловании, - СМИ

2 августа, 2020, 19:23

В Великобритании задержали бывшего министра, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании

Об этом со ссылкой на The Sunday Times сообщает НВ.

По информации издания вероятным задержанным является парламентарий от консерваторов, ранее занимавший пост министра.

В полиции Лондона отметили, что получили жалобы о четырех отдельных инцидентах, связанных с сексуальными домогательствами и изнасилованием в пятницу, 31 июля.

"51-летний мужчина был задержан в субботу, 1 августа, по подозрению в изнасиловании. Он отпущен под залог и должен вернуться для допроса в середине августа", - сообщили в полиции.

Отмечается, что инциденты произошли между июлем 2019 и январем 2020 годов в таких районах Лондона, как Вестминстер, Ламбете и Хэкни.

Председатель консервативной партии Роберт Дженрик заявил во время общения с журналистами, что подобные обвинения являются достаточно серьезными и должны расследоваться максимально тщательно.

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