Более полутысячи прихожан веры евангельской крестились в Случе

2 августа, 2020, 17:08

Обряд водного крещения по Вере прихожан Украинской Церкви ХВЕ состоялся на Ривненщине

В действе приняли участие более полутысячи человек, - сообщает charivne.info.

В связи с массовым мероприятием для обеспечения порядка и безопасности привлекли спасателей из Сарн.











Фото: Управление ГСЧС в Ривненской области

К слову, все участники мероприятия - без масок, даже детям их не надели, ограничительной дистанции никто не соблюдал, хотя в Украине до сих пор действует карантин. Беспечность верующих просто поражает.

Справка

Украинская Церковь Христиан Веры Евангельской (УЦХВЕ) - крупнейшее всеукраинское объединение пятидесятнических общин (христиан веры евангельской), 27 объединений, в том числе, областные объединения церквей ХВЕ, АР Крым и Киевское городское объединение, а также объединение украинских церквей ХВЕ в Испании, Польши, Германии и Бельгии. По состоянию на 1 января 2018 года насчитывала 1 655 поместных церквей и 114 895 членов церкви.