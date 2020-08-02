Бессмертный объяснил, почему после телефонного разговора Зеленского с Путиным появились два разных пресс-релиза

2 августа, 2020, 21:08

Проведенные телефону жесткие переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина ничем не завершились. Стороны не пришли к согласию. Отсюда и разная подача содержания и итогов этого разговора

Об этом известный украинский дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Если мы получаем два пресс-релиза - это уже сигнал того, что ни о чем не договорились и каждую сторону интересует то, что сказать собственном потребителю. Поэтому в пресс-релизах, которых мы имеем два, есть продукт для внутреннего потребления - в России и в Украине. Никакого отношения эти два документа не имеют к решению вопроса войны на Донбассе", - отметил он.

По словам Бессмертного, в данных пресс-релизах мы видим не действительное, а "желаемое".

"Только если с российской стороны, с точки зрения информационных законов, это очень точная вещь, потому что там есть три ключевых месседжа, то в украинском - с точки зрения специалистов - около десятка сообщений путаются друг с другом, и непонятно: так что ты хотел достичь этим разговором", - добавил дипломат.

По его мнению, причиной этого может быть еще и то, что Зеленский не обучен протоколу телефонных переговоров с главами других государств.