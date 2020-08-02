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Espreso.tvОбществоАвиакомпания Turkish Airlines возобновила сообщение с Харьковом

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила сообщение с Харьковом


фото: avianews.com
Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва в четыре с половиной месяца возобновила рейсы из Стамбула в Харьков

Об этом сообщает Avianews.com.

"Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места", - заявили в авиакомпании.

Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, каждую среду и воскресенье - утром.

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