Авиакомпания Turkish Airlines возобновила сообщение с Харьковом
2 августа, 2020, 16:27
Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва в четыре с половиной месяца возобновила рейсы из Стамбула в Харьков
Об этом сообщает Avianews.com.
"Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места", - заявили в авиакомпании.
Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, каждую среду и воскресенье - утром.
- Напомним, 1 июля Украина возобновила авиасообщение с Турцией .
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