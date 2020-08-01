За два дня в оккупированном Севастополе разбились 2 автобуса с пассажирами: десятки травмированных, есть погибшие

1 августа, 2020, 22:11

В субботу, 1 августа 2020 года, в 16:00 в городе Севастополе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Mersedes

Подробности со ссылкой на портал All Crimea рассказывает Еспресо.TV.

"Водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с впереди идущим маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали 14 человек: восемь взрослых, шесть детей. Пострадавшие - как в автобусе, так и в автомобиле", - сообщили в подконтрольном россиянам "МВД Крыма".

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу "в состоянии средней и легкой степени тяжести".

При этом похожая трагедия имела место в Севастополе только вчера, 31 августа, в 05:00 утра по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz, который осуществлял перевозку пассажиров из Краснодара в Севастополь. В результате столкновения с грузовиком погибли 9 человек, в том числе водитель автобуса. Еще 5 находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди пассажиров были туристы из Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и крымчане.

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