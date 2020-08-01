Из-за аварии в "серой" зоне Торецк остался без воды

1 августа, 2020, 22:35

Вследствие порыва на водоводе "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм, который находится в так называемой серой зоне, город Торецк, который по эту сторону линии фронта, оказался без водоснабжения

Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Еспресо.TV.

По его словам, для выполнения ремонтных работ необходимо согласование от Общего центра по контролю и координации прекращении огня (СЦКК).

"Получили гарантии "тишины" с 3 августа для проведения ремонтных работ водопровода в "серой" зоне. К этому времени большая часть Торецка будет без централизованного водоснабжения", - отметил Кириленко.

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