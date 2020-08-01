Во Львове "полечат" самое большое дерево города, которому около 200 лет

1 августа, 2020, 16:00

Это белый тополь, который растет в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого и достигает высоты 30 метров

О ходе работ в комментарии корреспонденту "Еспресо-Запад" рассказал директор Парка Александр Молодой.

"Работы начались сегодня утром. Работают две бригады: собственно "врач"- арборист из Киева, который обследует дерево вместе с Александрой Сладковой (начальник управления экологии и природных ресурсов ЛГС, - Ред.), и альпинист, который выполняет работы по обрезке. Планируется почистить сухие и перекрещенные ветви, частично омелу, которую удастся достать, обработать места среза и «раны» специальной краской и провести обследование всех повреждений ", - отметил руководитель парка.

По словам Александры Сладковой, это однозначно одно из самых больших деревьев города. Его высота - около 30 метров. И один из старейших, собственно, тополей Украины.

Фото Александры Сладковой

"Есть разные варианты по возрасту этого дерева, но мы склонны считать, что ему около 200 лет.

Скорее всего, оно было ровесником нового Стрыйского кладбища, первые захоронения которого датируют 1820-ми годами и которое находилось в месте, где верхняя часть парка. Само дерево очень хорошее: с белым стволом, серебристыми листочками, поэтому, очевидно, что кто-то посадил его у могилы ".

"Также это один из старейших тополей в Украине. Кстати, действительно старое такое дерево есть в Ривненской области и ему около 450 лет", - добавил Александр Молодой.

Версию о том, что дерево связано с историей Стрыйского кладбища, подтверждает и его локация, а именно то, что оно расположен в районе Монумента славы с левой стороны от центральной аллеи.

Удастся ли завершить все работы в течение одного дня, неизвестно, ведь дерево большое и много работы.

К слову, услуги арбористы будут оплачены из городского бюджета, а специальная огромная лестница была предоставлена львовскими пожарными.