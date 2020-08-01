В Запорожье BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, погибли 4 человека

1 августа, 2020, 12:50

В Запорожской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека

Об этом сообщает Нацполиция в Запорожской области .

1 августа до Васильевского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге Васильевка-Бердянск.

По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN.

В результате аварии водитель легковушки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

Вблизи места ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Следователи проводят осмотр.

27 июля на Николаевщине в результате столкновения двух грузовиков погиб человек , еще трое - пострадали.

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