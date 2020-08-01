В Придунавье обнаружили поле конопли на 40 млн грн

1 августа, 2020, 19:18

Пограничники Измаильского отряда Морской охраны в Ренийском районе Одесской области обнаружили хорошо оборудованную плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивирования

Производители "зеленого дурмана" хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводненных участков побережья межозерного канала, куда и ознакомленным специалистам добраться сложно, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Но от острой оптики пограничного квадрокоптера сочную зелень характерных кустов на 4 участках общей площадью около 60 тыс. м2 скрыть не удалось", - отмечается в сообщении.

Мероприятия проводились оперативными сотрудниками и бойцами отдела специальных действий Измаильского отряда Морской охраны Госпогранслужбы совместно с сотрудниками ГУ ЧП в Одесской области и подразделением Управления авиации и полиции на воде Нацполиции Украины.

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Всего правоохранители насчитали более 1700 кустов наркотического зелья.

Продолжаются следственные действия, а также мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности. Владельцам плантации грозит ответственность по ст. 310 УК ( "Посев или выращивание снотворного мака или конопли»).

Стоимость выявленного "зелья" на "черном рынке" может достигать 40 млн грн, отмечают пограничники.

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