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Espreso.tvМирВ Португалии скоростной поезд протаранил авто, есть погибшие и раненые

В Португалии скоростной поезд протаранил авто, есть погибшие и раненые


фото: rtp.pt
Близ португальского города Коимбра скоростной поезд протаранил авто, два человека погибли, десятки - ранены

Об этом сообщает телеканал RTP .

Скоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, на полном ходу снес автомобиль железных дорог.

По данным телеканала, семь человек получили тяжелые травмы. Еще в 30 человек - травмы легкой степени. Всего в поезде находилось 280 пассажиров.

С учетом масштабов аварии на месте располагался полевой госпиталь, хотя все раненые были эвакуированы из поезда и доставлены в больницу Коимбры, о чем сообщил командующий гражданской защиты района Карлос Таварес.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза уже выразил свои соболезнования родным жертв аварии.

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