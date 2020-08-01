В Португалии скоростной поезд протаранил авто, есть погибшие и раненые

1 августа, 2020, 11:49

Близ португальского города Коимбра скоростной поезд протаранил авто, два человека погибли, десятки - ранены

Об этом сообщает телеканал RTP .

Скоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, на полном ходу снес автомобиль железных дорог.

По данным телеканала, семь человек получили тяжелые травмы. Еще в 30 человек - травмы легкой степени. Всего в поезде находилось 280 пассажиров.

С учетом масштабов аварии на месте располагался полевой госпиталь, хотя все раненые были эвакуированы из поезда и доставлены в больницу Коимбры, о чем сообщил командующий гражданской защиты района Карлос Таварес.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза уже выразил свои соболезнования родным жертв аварии.

Напомним, 1 августа во французском департаменте Сона и Луара пьяный водитель въехал на авто в толпу и травмировал 16 человек.

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