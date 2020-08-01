В Киеве за сутки обнаружили 101 случай коронавируса, 2 человека умерли, - Кличко

1 августа, 2020, 10:13

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за сутки в Киеве выявлено 101 новый случай заболевания коронавирусом, два человека - умерли

Об этом Кличко сообщил на своем канале в Telegram.

"Еще у 101 жителя Киева за минувшие сутки подтвердили коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян. На сегодня в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко.

По его словам, среди тех, кто заболели 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, 3 девочки - 12, 16 и 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь преодолели 2981 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе - 16. В Дарницком - 15. В Соломенском районе - 14 случаев.

В Украине по состоянию на 1 августа зафиксировано 71 056 случаев заболевания коронавирусом, за сутки - 1172 новых .

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