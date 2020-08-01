 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалВ Киеве под микроавтобусом обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

В Киеве под микроавтобусом обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

В Днепровском районе столицы под микроавтобусом обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию города Киева поступило сообщение, что на улице Андрея Малышко, что в Днепровском районе под микроавтобусом оранжевого цвета находится предмет, похожий на взрывное устройство. На место вызова прибыли патрульные полицейские, которые перекрыли движение по улице. Также на место прибыли врачи скорой, взрывотехники с кинологами и спасатели ГСЧС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2020 суббота

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

1 августа, 2020 суббота

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать