В Киеве под микроавтобусом обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

1 августа, 2020, 11:37

В Днепровском районе столицы под микроавтобусом обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию города Киева поступило сообщение, что на улице Андрея Малышко, что в Днепровском районе под микроавтобусом оранжевого цвета находится предмет, похожий на взрывное устройство. На место вызова прибыли патрульные полицейские, которые перекрыли движение по улице. Также на место прибыли врачи скорой, взрывотехники с кинологами и спасатели ГСЧС.

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