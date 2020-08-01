В Киеве авто осуществило лобовое столкновение с маршруткой
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Киеве в Деснянском районе на улице Кубанской Украины (бывшая Жукова) произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.
Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, маршрутка 415-го маршрута подкатывала к конечной остановке, как вдруг на встречную лоб в лоб таксобусов выскочил легковой Fiat Croma. Водитель маршрутки рассказал, что это произошло настолько мгновенно и неожиданно, что у него не было шансов избежать столкновения.
От удара таксобус "Богдан" отбросило назад на метр и у автобуса вылетело лобовое стекло. В результате ДТП двух человек из трех зажало в деформированном салоне "итальянца". По словам свидетелей, один смог выбраться самостоятельно, а для того, чтобы деблокировать еще двух пришлось вызвать спасателей - их госпитализировали без сознания.
К счастью, в маршрутке пассажиров не было, а водитель серьезно не пострадал. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства этого ДТП.
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