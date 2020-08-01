В Дрогобыче во Львовской области деревянную церковь из списка ЮНЕСКО реставрируют за счет государства

1 августа, 2020, 11:04

Восстановление иконостаса уникального храма проведут специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины

Об этом рассказала директор музея "Дрогобиччина" Алла Гладун, информирует Правительственный курьер .

"С прошлогоднего сентября музей "Дрогобиччина" начал переговоры с руководством Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины в лице генерального директора Светланы Стрельниковой о возможности реставрации иконостаса. После его обследования киевские специалисты приняли положительное решение. Поэтому иконы и декоративные конструкции иконостаса вошли в план работы ННИРЦУ на 2020 год, который финансируется из государственного бюджета ", - сообщила директор.

Как указано в реставрационном задании, иконостас находится "в неудовлетворительном состоянии, имеет потери и повреждения полихромии, резьбы и икон. Часть элементов каркаса поздние и диссонируют. Иконостас требует проведения комплекса научных исследований и консервационно-реставрационных мероприятий".

На данный момент иконостас демонтировали и готовят к транспортировке, которую проведет специализированная фирма "КУНСТТРАНС-Киев".

Ученые ННИРЦУ намерены провести все доступные физико-химические исследования. Их результаты и предложения дальнейших консервационных действий планируют обсудить на расширенном научной совещании ННИРЦУ с лучшими специалистами страны, привлекая историков и искусствоведов.

Святоюрский храм популярен среди туристов. Так на период реставрации, чтобы многочисленные посетители получили целостное представление о его интерьер, музейщики решили изготовить и установить точную фотокопию иконостаса.

Напомним, церковь Св. Юра в Дрогобыче называют поэмой в дереве, шедевром украинского барокко. Она построена в XV- начале XVI в. 2013 года, вместе с другими деревянными храмами Украины и Польши, вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле того же года выиграла грант Посольского фонда США по сохранению культурного наследия. Тогда удалось восстановить стенописи храма, которую провели львовские реставраторы.

С тех пор музейщики постоянно искали возможность восстановить еще и иконостас XVII в., работы Стефана Маляра (Поповича Медицкого).