В 14 городах России полиция разогнала акции в поддержку Хабаровска. Задержаны 70 человек

1 августа, 2020, 22:42

В российских городах в субботу, 1 августа 2020 года, прошли акции солидарности с Хабаровским краем, где люди ежедневно собираются в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и против "произвола федеральных властей"

Традиционная акция, несмотря на дождь, прошла в самом Хабаровске - там протесты идут уже 22 день, передает Еспресо.TV со ссылкой на NEWSru.com.

Как отмечает Dvhab.ru, на улицы города вышло меньше митингующих, чем в предыдущие субботы, но они не расходились даже в сильный ливень.

При этом акции солидарности также имели место во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Чите, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Краснодаре, Красноярске, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Силовики на них действовали жестко.

По данным на 21:00, известно о 70 задержанных в 14 городах, информирует мониторинговый правозащитный сайт ОВД-Инфо.

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