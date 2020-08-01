В 14 городах России полиция разогнала акции в поддержку Хабаровска. Задержаны 70 человек
Традиционная акция, несмотря на дождь, прошла в самом Хабаровске - там протесты идут уже 22 день, передает Еспресо.TV со ссылкой на NEWSru.com.
Как отмечает Dvhab.ru, на улицы города вышло меньше митингующих, чем в предыдущие субботы, но они не расходились даже в сильный ливень.
При этом акции солидарности также имели место во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Чите, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Краснодаре, Красноярске, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Силовики на них действовали жестко.
По данным на 21:00, известно о 70 задержанных в 14 городах, информирует мониторинговый правозащитный сайт ОВД-Инфо.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-