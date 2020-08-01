Увидело свет самое обстоятельное исследование о президенте Карпатской Украины Августине Волошине

1 августа, 2020, 12:02

В "Парламентском издательстве" в серии "Политические портреты" вышла книга "Августин Волошин -" отец карпатоукраинского народа"

Об этом сообщает Закарпатье онлайн .

Ее авторы - известные украинские исследователи, профессора Николай Вегеш и Степан Виднянский, оба уроженцы Закарпатья, по-новому подошли к исследованию незаурядной личности в истории края президента Карпатской Украины Августина Волошина (1939 г.). Именно с фигурой этого выдающегося культурного, общественно-политического и государственного деятеля, общепризнанного лидера украинской национально-культурного направления в межвоенный Закарпатье, ассоциируется национальное возрождение закарпатских украинцев в первой половине ХХ в.

В "Слове" Николай Вегеш и Степан Виднянский отмечают, что фигура Августина Волошина (17 марта 1874 - 19 июля 1945) принадлежит к когорте выдающихся людей Закарпатья и Украины, а с его именем, "связано повышением уровня национального сознания закарпатцев, постепенное осознание венгерских русинов закарпатскими украинцами, частью единого украинского народа ". Они справедливо сравнивают Августина Волошина с Александром Духновичем, который "считается большим будителем закарпатских русинов-украинцев в XIX в."

Добавим, что Августин Волошин умер в тюрьме НКВД. Современные исследователи называли разные даты смерти президента: 11, 14, 17 июля 1945 На основе "Дела Волошина" ученые установили точную дату смерти президента - 19 июля 1945 года.