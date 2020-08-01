Украина внесла Польшу и Грузию в список стран "красной" зоны, - МЗ

1 августа, 2020, 14:41

Министерство здравоохранения расширило список стран "красной" зоны с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом и внесло туда Польшу и Грузию

Об этом сообщает официальный сайт МЗ.

Количество стран, отнесенных к "красной" зоне, увеличилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим перечнем. Туда внесли, в частности, Польшу, Кипр, Грузию, которые недавно были в "зеленом" списке.

В "зеленую" зону Украина относит 66 стран. В "зеленой зоне" - популярные туристические направления Турция и Египет. Кроме этого, в эту зону входят Хорватия, Италия, Греция, Швеция, Португалия, Великобритания.

Министерство здравоохранения меняет показатели, по которым страны будут распределяться в "зеленую" и "красную" зону. Таким образом, с 1 августа учитывать два показателя, при превышении которых будет соответственно отнесена страна к "красной" или "зеленой" зоне.

29 июля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как действовать украинцам, возвращающимся из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация.

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