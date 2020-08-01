У 30-летнего жителя Яворова изъяли склад наркотиков и гранату

1 августа, 2020, 17:26

Сегодня, 1 августа, полиция провела обыски в доме мужчины

Во время обысков 1 августа у 30-летнего жителя Яворова на Львовщине полиция нашла синтетическое наркотическое вещество (так называемые "соли") и марихуану - все в особо крупных размерах. Кроме того, обнаружили предмет, похожий на корпус гранаты РГД-5 и запалы к ней. Об этом "Еспресо-Запад" сообщили в полиции Львовщины .

Все - синтетические наркотики, марихуану и гранату с запалами полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.



















На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Яворивского отдела полиции. Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.