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Espreso.tvОбществоУ 30-летнего жителя Яворова изъяли склад наркотиков и гранату

У 30-летнего жителя Яворова изъяли склад наркотиков и гранату


фото: Поліція Львівської області
Сегодня, 1 августа, полиция провела обыски в доме мужчины

Во время обысков 1 августа у 30-летнего жителя Яворова на Львовщине полиция нашла синтетическое наркотическое вещество (так называемые "соли") и марихуану - все в особо крупных размерах. Кроме того, обнаружили предмет, похожий на корпус гранаты РГД-5 и запалы к ней. Об этом "Еспресо-Запад" сообщили в полиции Львовщины .

Все - синтетические наркотики, марихуану и гранату с запалами полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Яворивского отдела полиции. Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

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