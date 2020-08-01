Свидетелю Иеговы из России приписали более $6 тыс. штрафа

1 августа, 2020, 17:12

Суд в Ивановской области России приговорил к штрафу в 500 тыс. рублей местного последователя Свидетелей Иеговы Евгения Спирина

По текущему курсу, эта сумма равна $6721,33, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный ресурс IvanovoNews.

Верующего признали виновным в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК). Прокурор просил Спирину семь лет колонии.

По данным пресс-службы этой религиозной организации, ФСБ возбудила дело против верующего в январе 2019 года. Свидетели Иеговы утверждали, что до этого за ним следил бывший полицейский, который "изображал интерес к Библии".

Силовики задержали Спирина дома, когда у него были гости. Среди них был 11-летний ребенок и двое пожилых людей.

"Несколько силовиков втолкнули Евгения на кухню и надели на него наручники", - говорится в сообщении.

Справка

Религия Свидетелей Иеговы, которые считают себя христианами, в Российской Федерации официально запрещено.

То же самое касается их литературы и выпущенного ими собственного перевода Библии, известного как "Перевод Нового Мира".

Напомним, в июне 2020 так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил к 6 годам колонии члена религиозной организации Свидетели Иеговы, жителя Ялты Артема Герасимова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb