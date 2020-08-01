Свидетелю Иеговы из России приписали более $6 тыс. штрафа
По текущему курсу, эта сумма равна $6721,33, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный ресурс IvanovoNews.
Верующего признали виновным в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК). Прокурор просил Спирину семь лет колонии.
По данным пресс-службы этой религиозной организации, ФСБ возбудила дело против верующего в январе 2019 года. Свидетели Иеговы утверждали, что до этого за ним следил бывший полицейский, который "изображал интерес к Библии".
Силовики задержали Спирина дома, когда у него были гости. Среди них был 11-летний ребенок и двое пожилых людей.
"Несколько силовиков втолкнули Евгения на кухню и надели на него наручники", - говорится в сообщении.
Справка
Религия Свидетелей Иеговы, которые считают себя христианами, в Российской Федерации официально запрещено.
То же самое касается их литературы и выпущенного ими собственного перевода Библии, известного как "Перевод Нового Мира".
- Напомним, в июне 2020 так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил к 6 годам колонии члена религиозной организации Свидетели Иеговы, жителя Ялты Артема Герасимова.
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