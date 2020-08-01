Спецназ Пограничной службы получил на вооружение штурмовые винтовки UAR-15

1 августа, 2020, 17:31

10 отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" Государственной пограничной службы Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм

Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу пограничников.

"Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - отмечается в пресс-релизе ГПСУ.

В этой модели применена газовая система Carbine с регулируемой газовой блоком, которая обеспечивает плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов: Например, цевья, пистолетной рукоятки и другихо навесных принадлежностей, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

Винтовку производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией Daniel Defense.

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