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Espreso.tvОбществоСемья Зеленского проводит выходные на Прикарпатье, - СМИ

Семья Зеленского проводит выходные на Прикарпатье, - СМИ

Владимир Зеленский с семьей находятся в президентской резиденции "Синегора"

Президент Владимир Зеленский вместе с семьей прибыл на Прикарпатье 31 июля, сообщает местное издание "Галка" со ссылкой на нескольких источников.

Известно, что он проводит выходные вместе с семьей в президентской резиденции "Синегора", что близ села Гута. Туда приземлился вертолет, который обошел Ивано-Франковск.

Отмечается, что президент прибыл туда без официальных визитов.

На официальных сайтах никаких анонсированных событий на эти выходные нет.

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