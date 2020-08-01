Семья Зеленского проводит выходные на Прикарпатье, - СМИ

1 августа, 2020, 12:54

Владимир Зеленский с семьей находятся в президентской резиденции "Синегора"

Президент Владимир Зеленский вместе с семьей прибыл на Прикарпатье 31 июля, сообщает местное издание "Галка" со ссылкой на нескольких источников.

Известно, что он проводит выходные вместе с семьей в президентской резиденции "Синегора", что близ села Гута. Туда приземлился вертолет, который обошел Ивано-Франковск.

Отмечается, что президент прибыл туда без официальных визитов.

На официальных сайтах никаких анонсированных событий на эти выходные нет.