"Ментально я готов к работе с "Зарей" - экс-тренер "Мариуполя" Бабич

1 августа, 2020, 14:29

Бывший тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал информацию о возможном назначении в "Зарю"

Об этом он заявил в интервью программе "Футбольный формат" на Еспресо.TV.

"Это не чужой мне клуб. Я сам из Луганской области, из Алчевска. Если играла" Заря "- болел за нее. Для меня луганчане всегда - третья сила. Даже работая в" Черноморце ", всегда проверял себя и команду на матчах против "Зари". Еще со времен работы Вернидуба команда показывает хороший футбол.

Отмечаю, что с приходом Виктора Скрипника футболисты стали более раскованно играть. У них появилась легкость в работе с мячом. Нет таких напряженных, испуганных глаз. Появилась уверенность. Сами игроки говорят, что при Вернидубе они больше боялись ошибиться, сделать что-то неправильно. Теперь они играют в футбол, получают удовольствие, не боятся ни с кем играть, сделать ошибку.

Страха никакого нет, если работа с "Зарей" состоится - ментально я готов. Я стал смотреть по-другому на некоторые вещи. Подход к команде у нас схожий с Скрыпником. Я не просто говорю, а знаю со слов футболистов ", - подчеркнул Александр Бабич.

29 июля стало известно, что главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич может возглавить "Зарю" .

29 июля Александр Бабич заявил об отставке с поста главного тренера "Мариуполя" отставку после поражения от "Колоса" в плей-офф за место в Лиге Европы.

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