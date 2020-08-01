"Медсестра не может получать, как кассир в супермаркете". Степанов рассказал, насколько возрастет зарплата врачей, медсестер, санитаров и водителей "скорой"

1 августа, 2020, 19:28

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в субботу, 1 августа 2020 года, посетил Ривне и Клевань, где он дал ряд конкретных обещаний финансового характера

Подробности со ссылкой на ривненское Радио Трек передает Еспресо.TV.

С 1 июля увеличивается финансирование экстренной помощи на 40%, подчеркнул министр.

"Уже в следующем году планируется поднять зарплату водителей "скорой" до 10-12 тыс. грн", - отметил он.

А с 1 сентября будет повышена заработная плата всех медработников "скорой".

"С первого сентября - поднятие заработной платы в виде надбавки. Если говорить о конкретных цифрах, то врач это 2560 грн, медсестра - 2500 грн, младший медперсонал - 1250 грн", - заявил Степанов.

"Абсолютно понимаю, что это не те средства, в которые следует оценивать вашу работу. Я считаю, что зарплата у медицинских работников должно быть: врача, который сразу приходит после интернатуры, должна начинаться от 20-25 тыс. грн, медсестры - 16-18 тыс.", - добавил при этом министр.

"Медсестра не может получать зарплату, как кассир в супермаркете", - подчеркнул он.

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