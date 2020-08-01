"Бред седого хитропричесанного мерина", - заключенный белорусский оппозиционер Статкевич по поводу своей "связи" с ЧВК "Вагнера"
Сегодня, 1 августа 2020 года, ответ Статкевича обнародовала на своей странице его жена Марина Адамович, передает Еспресо.TV.
"Раньше они думали, что у меня есть телепортация, потому обвиняли меня в том, чего я не делал, в том месте, где я не был. Теперь они решили, что я еще и владею телепатией, потому силой мысли я проникаю в мысли и организовываю заговоры с Тихоновским и "вагнеровцами". Вообще, все это бред седого хитропричесанного мерина", - заявил политик.
Связь с задержанными россиянами отверг и Тихановский. Свое заявление он тоже передал через жену, Светлану Тихановскую, передает TUT.by.
Справка
Статкевич было задержан 31 мая в Минске. Суд дважды назначал ему наказание в виде 15 суток административного ареста. По словам Марины Адамович, в отношении него также завели дело по ст. 342 УК.
Тихановский тоже находится в СИЗО, против него и еще нескольких людей из его команды "Страна для жизни", было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Позже ему предъявили обвинение по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-