"Бред седого хитропричесанного мерина", - заключенный белорусский оппозиционер Статкевич по поводу своей "связи" с ЧВК "Вагнера"

1 августа, 2020, 21:12

Один из лидеров белорусской оппозиции, социал-демократ Николай Статкевич, который раньше был военным, а ныне в звании подполковника находится в запасе, ответил из заключения на заявление властей о якобы связи с задержанными под Минском бойцами российской ЧВК "Вагнера", в чем ему якобы способствовал также заключенный Сергей Тихановский

Сегодня, 1 августа 2020 года, ответ Статкевича обнародовала на своей странице его жена Марина Адамович, передает Еспресо.TV.

"Раньше они думали, что у меня есть телепортация, потому обвиняли меня в том, чего я не делал, в том месте, где я не был. Теперь они решили, что я еще и владею телепатией, потому силой мысли я проникаю в мысли и организовываю заговоры с Тихоновским и "вагнеровцами". Вообще, все это бред седого хитропричесанного мерина", - заявил политик.

Связь с задержанными россиянами отверг и Тихановский. Свое заявление он тоже передал через жену, Светлану Тихановскую, передает TUT.by.

Справка

Статкевич было задержан 31 мая в Минске. Суд дважды назначал ему наказание в виде 15 суток административного ареста. По словам Марины Адамович, в отношении него также завели дело по ст. 342 УК.

Тихановский тоже находится в СИЗО, против него и еще нескольких людей из его команды "Страна для жизни", было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Позже ему предъявили обвинение по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

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