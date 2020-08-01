Причиной катастрофы самолета президента Польши Качиньского под Смоленском стали 2 взрыва - комиссия Сейма

1 августа, 2020, 10:47

Комиссия Сейма Польши назвала причиной катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском два взрыва

Об этом сообщает "Польское радио" .

В Сейме Польши обнародовали результаты работы парламентской комиссии по повторному изучению причин Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года. В тот день президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF101 по маршруту Варшава - Смоленск, но при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный разбился.

Погибли все, кто находился на его борту 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа; в их числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария Качинская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование и общественные и религиозные деятели. Они летели в Россию на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

В результате проведенного комиссией Сейма расследования установлено, что на борту Ту-154М произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита. Тот факт, что имели место взрывы, подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и расположением его обломков, а с другой, травмами погибших.

В адрес российских следователей прозвучало обвинение в том, что, расследуя причины крушения польского самолета, они пытались скрыть улики взрывов на борту.

Напомним, в апреле польская делегация отказалась лететь в Смоленск по случаю десятой годовщины авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский.

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