Поляки отмечают годовщину Варшавского восстания

1 августа, 2020, 22:56

Ровно 76 лет назад, 1 августа 1944 года, вспыхнуло Варшавское восстание

Подробности со ссылкой на украинскую службу Польского радио рассказывает Еспресо.TV.

"Это было крупнейшее восстание за независимость Армии Крайовой и крупнейшая подпольная военная акция в оккупированной Германией Европе", - зазначаетсья в сообщении польских журналистов.

Борьба за освобождение столицы должна была продолжаться несколько дней, но повстанцы защищались гораздо дольше. К боям присоединились жители Варшавы, польские скауты гарцеры и даже дети, которые передавали информацию и помогали строить баррикады.

63 дня польские воины, которые были гораздо хуже вооружены, чем немцы, воевали за каждый дом и каждый метр земли.

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Восстание закончилось капитуляцией. Оно не достигло военной или политической цели. Однако по сей день Варшавское восстание - это для поляков символ мужества и непреклонной борьбы за свободу. В общественном сознании его иногда считают национальным восстанием.

В память об этих событиях 1 августа в Польше отмечается Национальный день памяти Варшавского восстания. Это государственный праздник, установленный специальным законом 2009 года, принятым по инициативе президента Леха Качиньского.

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