Поляки отмечают годовщину Варшавского восстания
Подробности со ссылкой на украинскую службу Польского радио рассказывает Еспресо.TV.
"Это было крупнейшее восстание за независимость Армии Крайовой и крупнейшая подпольная военная акция в оккупированной Германией Европе", - зазначаетсья в сообщении польских журналистов.
Борьба за освобождение столицы должна была продолжаться несколько дней, но повстанцы защищались гораздо дольше. К боям присоединились жители Варшавы, польские скауты гарцеры и даже дети, которые передавали информацию и помогали строить баррикады.
63 дня польские воины, которые были гораздо хуже вооружены, чем немцы, воевали за каждый дом и каждый метр земли.
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Восстание закончилось капитуляцией. Оно не достигло военной или политической цели. Однако по сей день Варшавское восстание - это для поляков символ мужества и непреклонной борьбы за свободу. В общественном сознании его иногда считают национальным восстанием.
В память об этих событиях 1 августа в Польше отмечается Национальный день памяти Варшавского восстания. Это государственный праздник, установленный специальным законом 2009 года, принятым по инициативе президента Леха Качиньского.
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