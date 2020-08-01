На Закарпатье нашли краснокнижные грибы, похожие на морских существ

1 августа, 2020, 21:33

Грибы, похожие на морские звезды, житель Закарпатской области Олег Григорьев нашел в лесу близ села Верхняя Возница, что в Мукачевском

Он опубликовал фотографии необычной находки на своей Facebook-странице, передает "Еспресо-Запад".

Как выяснилось это грибы вида Clathrus archeri (Berk.) Dring - Антурус Арчера, или клатрус Арчера.

Такие грибы считаются в Украине редкими и внесены в "Красную книгу Украины" (третье издание, 2009) как исчезающий вид из дизъюнктивным ареалом. Однако эти грибы широко распространены в четырех областях Украины - Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой.

Антурус Арчера растет на кислых почвах в лиственных и смешанных лесах. Изредка случается на лугах и в парках. Плодовые тела формирует с июля по сентябрь.

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