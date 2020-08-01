На Волыни за неуплату алиментов посадили в тюрьму женщину

1 августа, 2020, 16:30

Киверцовский районный суд вынес приговор уроженке села Хопнев Киверцовского района Волынской области, которая не оплатила алименты на содержание ребенка

В приговоре суда говорится, что женщина на данный момент была осуждена на 2 года условно за совершенную кражу.

Впрочем трудоспособная злостно уклонялась от уплаты определенных решением Киверцовского районного суда Волынской области от 19.07.2017 года средств (алиментов) на содержание малолетнего ребенка. По состоянию на 1 июня 2020 сумма задолженности составляла 32 000 768 гривень, что в совокупности составляет сумму выплат более, чем за три месяца.

Обвиняемая свою вину признала. Суд признал женщину виновной и назначил наказание - арест на три месяца. Однако несмотря на то, что у нее была предыдущая судимость и неотбытое наказание, женщину лишат свободы на три года и один месяц.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.