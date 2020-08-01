На Волыни за неуплату алиментов посадили в тюрьму женщину
В приговоре суда говорится, что женщина на данный момент была осуждена на 2 года условно за совершенную кражу.
Впрочем трудоспособная злостно уклонялась от уплаты определенных решением Киверцовского районного суда Волынской области от 19.07.2017 года средств (алиментов) на содержание малолетнего ребенка. По состоянию на 1 июня 2020 сумма задолженности составляла 32 000 768 гривень, что в совокупности составляет сумму выплат более, чем за три месяца.
Обвиняемая свою вину признала. Суд признал женщину виновной и назначил наказание - арест на три месяца. Однако несмотря на то, что у нее была предыдущая судимость и неотбытое наказание, женщину лишат свободы на три года и один месяц.
Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-