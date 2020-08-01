На Тернопольщине будут судить боевика из "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.
По версии следствия, в 2015 году обвиняемый вошел в состав террористической группы "Брянка СССР", которая действовала как одно из подразделений народной милиции "Луганской народной республики".
Находясь на должностях и исполняя обязанности заместителя командира минометного взвода - командир миномета, и командира противотанкового артиллерийского взвода, обвиняемый участвовал в совершении террористических актов, захвате административных зданий, препятствовании выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими Вооруженных сил Украины.
Поскольку гражданин скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск и, на основании постановления следственного судьи, осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого в суд направлено обвинительное заключение.
Санкция статьи инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.
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