На Ривненщине разоблачили подпольный цех по обработке янтаря
Об этом сообщает Ривне Медиа .
По предварительным данным следствия, подпольное производство наладили двое местных жителей, которые скупали «солнечный камень» и обрабатывали его в частном домовладении. Готовую продукцию дельцы планировали реализовывать в одной из европейских стран.
Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 14 килограмм янтаря и оборудование для его обработки на общую сумму более полумиллиона гривень.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое у фигурантов имущество.
Мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.
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