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Espreso.tvОбществоНа Прикарпатье защищают предмет "христианская этика" в школах

На Прикарпатье защищают предмет "христианская этика" в школах

Ивано-Франковский областной совет обратился к президенту, Верховной Раде и Кабмину

В документе говорится о необходимости обязательного изучения предмета "Основы христианской этики" в учреждениях общего среднего образования.

По словам заместителя директора департамента образования, науки и молодежной политики Игоря Гаврилюка, новая программа МОН не включает предмет "Христианская этика" в перечень обязательных для изучения.

"Предметы духовно-морального направления способствуют социализации личности, ее росту, реализации ценностного отношения человека к самому себе, другим людям, миру в целом. С очерченного выше вытекает необходимость изучения предметов духовно-морального направления, одним из которых является курс "Основы христианской этики". Он раскрывает основы христианской морали, что выступают как фундамент общечеловеческих, семейных ценностей, на которых строятся позитивные отношения ", - говорится в обращении ивано-франковских депутатов.

 

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