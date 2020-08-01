На Майдане Независимости прошла акция за честные выборы в Беларуси

1 августа, 2020, 20:19

Днем в субботу, 1 августа 2020 года, в центре Киева прошла акция в поддержку демократических преобразований в Беларуси

На нее пришли с десяток человек, передает Еспресо.TV.

Они выразить солидарность белорусскому народу и выступить против репрессий и преследований в стране накануне очередніх президентских выборов.

Организаторами акции выступили Белорусский информационный центр (Киев) и известный украинский писатель и поэт Александр Ирванец, добавляет Громадское ТВ.

"Через неделю в Беларуси выборы, и мы, украинцы, которые сочувствуют Беларуси, а также белорусы, которые здесь у нас есть, мы вышли напомнить Киеву, что в Беларуси не придерживаются Конституции, выборы проходят вне всяких правил, без наблюдателей", - заявил литератор.

Голосование на очередных выборах президента Беларуси назначено на следующее воскресенье, 9 июля.

Основную конкуренцию действующему президенту Александру Лукашенко, который бессменно руководит Республикой Беларусь последние 26 лет, составляет Светлана Тихановская, жена снятого с выборов популярного видеоблоггера Сергея Тихановского. Ее к выборам допустили. Она обещает в случае победы быть исключительно временным, краткосрочным президентом и провести новые, свободные и честные президентские выборы.

Сейчас Тихановска собирает в Беларуси гигантские митинги.

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