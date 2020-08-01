На Львовщине задержали серийного вора: ограбил 26 магазинов

1 августа, 2020, 14:16

30-летнего жителя Червонограда взяли под стражу

Полиция задержала мужчину, который обворовал 26 магазинов в Червонограде, сообщили "Эспрессо-Запад" в полиции Львовщины.

В течение июня и июля червоноградская полиция получала сообщения о кражах из различных торговых заведений города. Полиция установила личность мужчины - это 30-летний местный житель, который за два месяца ограбил 26 магазинов в городе.

Мужчине сообщили о подозрении за кражу (ч. 2 ст. 185 УК) и грабеж (ч. 2 ст. 186 УК).

За содеянное мужчине грозит лишение свободы до шести лет.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

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