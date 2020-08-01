На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках

1 августа, 2020, 16:54

Почти три десятка участников марафона выполнят упражнения, которые популяризируют стрелковые виды спорта и динамические виды стрельбы

Сегодня, 1 августа, в селе Толмач Каменка-Бугского района Львовской области, на территории спортивно-стрелкового комплекса "Карабин", стартовал Стрелецкий марафон Рейд-2020 по практической стрельбе. В этом году его проводят ко Дню памяти погибших воинов-десантников, сообщили "Еспресо-Запад" в пресс-служба Львовской ОГА.

Цель мероприятия популяризировать стрелковые виды спорта и динамические виды стрельбы, наладить систематический обмен практическим опытом в области огневой подготовки среди военнослужащих, сотрудников и резервистов.

"Очень приятно сейчас быть среди вас - настоящих воинов. Глядя на вас, еще раз убеждаюсь, что наше государство в надежных руках и победа будет за нами. Сегодняшние соревнования посвящены памяти погибших десантников разных поколений. Такие стрелковые марафоны, когда мы собираемся, чтобы вспомнить наших Героев, отдавших свою жизнь защищая Украину, должны стать традиционными. Боль потери невозможно забыть, но вместе мы сильнее и преодолеем все препятствия. мы должны ценить подвиг и передать историю о героизме наших бойцов в пример молодому поколению. Вечная им память и слава! »- отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, который побывал на западе.

























Во время марафона почти три десятка участников выполнят 5 упражнений. Среди участников - военнослужащие, работники правоохранительных органов, Вооруженных сил Украины.

После состоится награждение лучших как в личном, так и командном зачетах.