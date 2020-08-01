Минздрав вдвое увеличил "красный список" стран для посещения
1 августа, 2020, 16:07
Из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью коронавирусом Министерство здравоохранения Украины расширило перечень стран "красной" зоны
Эта информация в субботу, 1 августа 2020 года, размещена на официальном сайте министерства, передает Еспресо.TV.
В этот перечень попали 127 стран.
Поэтому количество стран, отнесенных к "красной" зоне, увеличилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим перечнем. В него вошли, в частности, Польша, Кипр, Грузия, которые недавно были в "зеленом" перечне.
В "зеленой" зоне Украины находится 66 стран, в том числе популярные туристические направления - Турция и Египет. Кроме того, в эту зону входят Хорватия, Италия, Греция, Швеция, Португалия, Великобритания.
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