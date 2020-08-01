Министр юстиции Малюська показал, как выглядят платные камеры в одесском СИЗО

1 августа, 2020, 16:35

В одесском СИЗО появились первые платные камеры - одна двухместная и одна трехместная. В них сделан косметический ремонт, есть кондиционер, душ, микроволновая печь, холодильник и другая бытовая техника

Об этом в субботу, 1 августа 2020 года, рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Еспресо.TV.

По его словам, сутки пребывания в VIP-камере стоят 985 грн, неделя - 3502 грн, месяц - 4093 грн.

Деньги, полученные с арестантов, пойдут на ремонт других камер этого СИЗО.

"В Николаеве тоже стартовали сегодня. Но там дешевле. Сутки - 452 грн., неделя - 1540 грн., месяц - 3666 грн", - рассказал министр на своей странице.

Напомним, Кабмин разработал проект закона о частных СИЗО .

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