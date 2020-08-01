Мэр Косово заболел коронавирусом

1 августа, 2020, 10:32

У городского главы райцентра на Прикарпатье Юрия Плосконоса подтвердили COVID-19

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Случилось то, что должно было произойти, имею подтвержденный диагноз коронавируса. В понедельник поднялась температура, сдал ПЦР-тест, сегодня получил положительный результат. Кроме меня, положительный тест еще у одного работника горсовета. Мое состояние удовлетворительное. Берегите себя, всем здоровья ", - написал городской глава.

Он отметил, что с самого начала эпидемии городской совет практически не прекращал работы. Подхватить вирус был только вопросом времени.