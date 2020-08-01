Лукашенко поручил избежать "жестких мер" в отношении задержанных боевиков "Вагнера"
Об этом он заявил вечером в субботу, 1 августа 2020 года, на встрече с главой белорусского КГБ Валерием Вакульчиком и главой белорусского Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на БелТА .
"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении их принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли", - заявил Лукашенко и добавил, что "разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда послал" .
"Я смотрю, притихли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул", - продолжил белорусский президент.
По словам Лукашенко, "никакого Стамбула не было и быть не могло", а у россиян были другие цели, которые выяснит следствие.
Всего в Беларусь планировали перебросить 180 или 200 человек: следствие установило, что 33 задержанных - это только первые, заявил Лукашенко.
Он также добавил, что Москва и Минск всегда взаимодействуют в случае проведения в республике любых мероприятий с участием российских военнослужащих.
"У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси ... Никаких разрешений никто не давал", - сказал глава белорусского государства.
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