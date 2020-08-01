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Espreso.tvМирЛукашенко поручил избежать "жестких мер" в отношении задержанных боевиков "Вагнера"

Лукашенко поручил избежать "жестких мер" в отношении задержанных боевиков "Вагнера"


фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил корректно вести себя с россиянами, задержанными в санатории "Беларусочка" на окраине Минска, которых спецслужбы страны считают бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнера"

Об этом он заявил вечером в субботу, 1 августа 2020 года, на встрече с главой белорусского КГБ Валерием Вакульчиком и главой белорусского Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на БелТА .

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении их принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли", - заявил Лукашенко и добавил, что "разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда послал" .

"Я смотрю, притихли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул", - продолжил белорусский президент.

По словам Лукашенко, "никакого Стамбула не было и быть не могло", а у россиян были другие цели, которые выяснит следствие.

Всего в Беларусь планировали перебросить 180 или 200 человек: следствие установило, что 33 задержанных - это только первые, заявил Лукашенко.

Он также добавил, что Москва и Минск всегда взаимодействуют в случае проведения в республике любых мероприятий с участием российских военнослужащих.

"У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси ... Никаких разрешений никто не давал", - сказал глава белорусского государства.

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